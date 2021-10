I manifestanti “No green pass” tornano a Roma a una settimana dall’entrata in vigore dell’obbligo per l’accesso ai luoghi di lavoro, che scatterà il prossimo 15 ottobre. Numerosi i video che circolano sui social a testimonianza di una nutrita partecipazione. In piazza i manifestanti scandiscono slogan contro il premier Draghi e ribadiscono la volontà di non piegarsi al provvedimento: “Non siamo più disposti a fare passi indietro, oggi gli italiani si riprendono la libertà”.