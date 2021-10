Nel governo “è importante che ci sia chiarezza e non chiacchiericci estenuanti, fastidiosi, che creano un rumore di fondo insopportabile. Anche perché Salvini non ottiene niente, fa solo casino, questo obbliga a un dispendio inutile”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, che a Radio Immagina è intervenuto sulle scontro tra Salvini e il premier Draghi sulla delega fiscale. “Credo che tutti abbiamo chiaro che è un danno. Ma gli italiani lo hanno sanzionato, la sconfitta alle amministrative del centrodestra e della Lega è per via di questo atteggiamento”