Il centrosinistra vince al primo turno a Milano, Napoli e Bologna. Si prepara al ballottaggio a Roma, dove il risultato è ancora in bilico: se la prima proiezione Swg aveva rimesso in gioco Virginia Raggi, quelle successive hanno confermato che la sfida sarà tra Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. A Torino si affronteranno al secondo turno Lo Russo (Pd) e Damilano (centrodestra), con il candidato dem in vantaggio. Le proiezioni e i primi risultati reali confermano la vittoria del centrosinistra nelle principali città al voto, tra cui appunto Napoli, dove c’è stato il primo vero test per l’alleanza Pd-M5s. Per il centrodestra la strada è molto in salita: Lega-Fdi-Fi non hanno messo in difficoltà Beppe Sala a Milano, hanno perso male a Bologna e Napoli, e ora dovranno giocarsela sia nella Capitale che a Torino. Nessuna sorpresa in Calabria, dove invece si è votato anche per le elezioni Regionali: vince il centrodestra con Roberto Occhiuto dietro la candidata Pd-M5s Amalia Bruni, terzo Luigi De Magistris.

I primi risultati permettono di fare già qualche considerazione sulla tenuta delle singole coalizioni. Il primo aspetto riguarda il Partito democratico: l’orizzonte si prospetta molto buono per i dem, con tre vittorie al primo turno. Ma non solo: il Pd nei centri principali è primo partito. Importante anche la prova dell’accordo con i 5 stelle di Giuseppe Conte: i giallorossi, per la prima volta dopo la caduta dell’esecutivo Conte 2, si sono presentati alle elezioni e dove hanno testato l’alleanza hanno portato a casa segnali importanti. Gli occhi erano puntati infatti su Napoli: il candidato, ex ministro del governo Pd-M5s, vince al primo turno con un risultato nettissimo. Fondamentale sarà ora capire cosa succede a Roma, dove invece Virginia Raggi ha voluto andare da sola e proprio i 5 stelle qui si sono opposti a qualsiasi accordo con i dem. Il quadro è nero invece per il centrodestra: cruciale sarà capire gli equilibri dentro la coalizione, ma resta il fatto che la destra vince solo dove era scontato che succedesse (alle Regionali in Calabria). La coalizione ad esempio, va male anche a Trieste: qui il candidato del centrodestra Dipiazza è in vantaggio, ma si dovrà comunque andare al ballottaggio.

LA DIRETTA ORA PER ORA DE ILFATTOQUOTIDIANO.IT

MILANO – Vittoria al primo turno per Giuseppe Sala con una percentuale che, fino a poco tempo fa, sembrava tutt’altro che scontata. Il candidato del centrosinistra, primo cittadino uscente, ha ottenuto il 57% dei voti: la lista ha preso il 55% e il Pd è risultato primo partito al 34%. Seguono Lista Sala all’8,4% ed Europa Verde al 4,8%. Male il candidato del centrodestra Luca Bernardo con 30,7 e la coalizione al 32,9%: l’obiettivo del ballottaggio rimane lontanissimo. In particolare a destra, la Lega resta avanti a Fdi con il 12% contro l’8: il sorpasso temuto dal Carroccio, a favore di Fratelli d’Italia, non c’è stato. A Milano la campagna elettorale è stata poco sentita e caratterizzata soprattutto dalle liti tra alleati a destra (Meloni e Salvini sono riusciti a non fare mai un evento insieme tra liti e forfait dell’ultimo minuto). Proprio lo scarso entusiasmo ha avuto un effetto sull’affluenza: la più bassa di sempre. La candidata M5s Layla Pavone si ferma al 3,4%, mentre la lista M5s al 3,9%. Alla chiusura dei seggi ha votato infatti il 47,6% contro il 54,6% del 2016, quando si votò in un solo giorno. Nel 2011, l’affluenza era stata molto più alta, il 67,5%.

NAPOLI – Doveva essere il primo vero test per l’alleanza tra Pd e i 5 stelle dell’era Conte, e il risultato ha superato qualsiasi aspettativa. Il candidato Gaetano Manfredi, ex ministro del governo Conte 2, ha ottenuto il 62% dei consenti secondo le ultime proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai. Un segnale molto significativo che permette ai giallorossi di rivendicare una vittoria che, da ora in poi, sarà presa a modello per le prossime sfide elettorali. Malissimo il centrodestra di Catello Maresca (centrodestra) che rimane secondo con il 19,2%. Seguono Antonio Bassolino (10,9%) e Alessandra Clemente (5,8%). Secondo Swg, le prime proiezioni dei partiti danno il Pd primo partito al 15% e subito dietro M5s al 12%. Poi Fi al 5,6% e Fdi al 4,1%.

BOLOGNA – Non è mai stata in discussione e si conferma una netta vittoria al primo turno quella del candidato di centrosinistra Matteo Lepore, appoggiato sia dal Pd che dal Movimento 5 stelle: con il 60 per cento delle preferenze stacca il candidato del centrodestra Fabio Battistini (31,3%). Al 3,3% la candidata di Potere al Popolo Marta Collot. Secondo le proiezioni di Swg per La7, a Bologna il Pd registra il 35,6% dei consensi; il M5s con il 3,6%, oltre a due liste civiche. Nella coalizione di centrodestra, a sostegno di Fabio Battistini (28,5%), al primo posto si colloca Fratelli d’Italia (12,4%), a seguire Lega (7,8%) e Forza Italia con il 3,7%.

ROMA – La partita è aperta nella Capitale, dove la prima cittadina uscente Virginia Raggi si è opposta a qualsiasi apparentamento con il Pd e ha scelto di ripresentarsi da sola. Dopo che i primi dati difformi delle proiezioni avevano rimesso in campo l’ipotesi Raggi al ballottaggio, i risultati reali hanno via via reso sempre più chiaro che la sfida sarà tra Enrico Michetti (centrodestra) e l’ex ministro Pd Roberto Gualtieri. Secondo le ultime proiezioni di Swg, Michetti è al 31% e Gualtieri al 27%. Si contendono il quarto posto Raggi e Calenda, entrambi intorno al 18%. Il Pd con il 16,4% è attualmente al primo posto delle liste a Roma, secondo le Proiezioni di Opinio per la Rai. Al secondo posto Fdi con il 15,6%. La lista Calenda sindaco al terzo posto con il 15,3%. A seguire il Movimento 5 Stelle con il 12,8%; la Lega è al 4,6%. Le liste civiche ‘Gualtieri sindacò e ‘Michetti sindacò sono rispettivamente al 7,9% e al 5,1%. La ‘lista civica Virginia Raggi’ è al 4,3%.

TORINO – Sarà un ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra a Torino. Stefano Lo Russo (centrosinistra) è al 43,5% mentre il candidato di centrodestra Paolo Damilano è al 38,6%, stando alle seconde proiezioni di Consorzio Opinio Italia per Rai. La candidata di M5s ed Europa Verde Valentina Sganga è al 9% mentre Angelo D’Orsi (Sinistra anticapitalista-Rifondazione comunista- Dema democrazia autonomia, Pci, Potere al Popolo) è al 3% (copertura del campione 11%). In base alla prima proiezione del ‘Consorzio Opinio Italia per Raì, con una copertura del 27%, il Pd è il primo partito con il 28,1% mentre il Movimento 5 Stelle si ferma all’8%. La lista Damilano sindaco-Torino bellissima si attesta al 12,3%, Fdi al 10,1%, la Lega all’8,9% e la Lista civica Lo Russo sindaco al 6%.

CALABRIA – Il centrodestra stabile e l’alleanza M5s-Pd che non sfonda, insidiata dalla candidatura dell’outsider Luigi De Magistris. È il quadro, provvisorio, che emerge dalle prime proiezioni sul voto alle regionali in Calabria. Second Swg per La7 con copertura del 20%, il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto è al 54,2%, la candidata del centrosinistra Amalia Bruni al 29,4%, de Magistris al 15,1%, l’ex governatore Mario Oliverio all’1,3%. La coalizione di centrodestra è al 55,2%, con Fi al 17,8%, Forza azzurri all’8,6%, FdI all’8,4% e Lega al 7,9%. La coalizione di centrosinistra è ferma al 29,2%, con Pd al 13,9%, M5s al 6,7%, la lista Bruni presidente al 4,2%.

TRIESTE – Stando alla proiezione Swg per La7, con una copertura del 13%, a Trieste il sindaco uscente e candidato del centrodestra Roberto Dipiazza è al 44%, davanti al candidato del centrosinistra Francesco Russo al 31,1%. Distaccati, Riccardo Laterza di ‘Adesso Trieste’ al 9,4% e Ugo Rossi del Movimento 3 V al 5,5%.

BENEVENTO – Trend costante nello scrutinio a Benevento – dove si è recato al voto il 73,12% degli aventi diritto – che vede il sindaco uscente, Clemente Mastella, al 50% dei voti contro gli altri tre candidati: Luigi Diego Perifano per il centrosinistra e a seguire Moretti e De Stasio.

CASERTA – A scrutinio appena iniziato, si profila già un ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Carlo Marino (31,8%) e Gianpiero Zinzi (centrodestra) che è al 25,3%. Terzo Pio Del Guadio con il 14,7%.

GROSSETO – Secondo i dati del Viminale Antonfrancesco Vivarelli Colonna, candidato indipendente con il centrodestra, è al 56,70% e Leonardo Culicchi, Pd-M5S, al 31,74% quando sono state scrutinate 5 sezioni su 76 per le comunali a Grosseto.

ISERNIA – Si sfidano Piero Castrataro (M5s-Pd), Gabriele Melogli (Forza Italia) e Cosmo Tedeschi (FdI).

LATINA – Possibile ballottaggio tra Vincenzo Zaccheo (centrodestra), che è in vantaggio, e il sindaco uscente Damiano Coletta (centrosinistra).

NOVARA – Si va verso la netta riconferma per Alessandro Canelli, sindaco uscente del centrodestra, che a un terzo di scrutinio è al 71%. Nicola Fonzo (Pd) si ferma al 18%, il M5s con Mario Iacopino al 7%.

PORDENONE – E’ in vantaggio Alessandro Ciriani, candidato del centrodestra e sindaco uscente, sullo sfidante Gianni Zanolin, sostenuto dal centrosinistra e anche dal M5s.

RAVENNA – A Ravenna centrosinistra in consistente vantaggio con Michele de Pascale, esponente del Pd e sindaco uscente alla ricerca del secondo mandato, sostenuto dallo stesso Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e diverse liste civiche che sta raccogliendo, a inizio scrutinio, il 60% davanti al candidato del centrodestra, Filippo Donati, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e lista ‘Viva Ravenna’, fermo attorno al 22%.

RIMINI – A Rimini centrosinistra in testa con Jamil Sadegholvaad, esponente del Pd, assessore comunale allo sviluppo economico e sicurezza, che sta raccogliendo, a inizio scrutinio, oltre il 52%, davanti al candidato del centrodestra, Enzo Ceccarelli, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e diverse liste civiche attorno al 31%.

SALERNO – A Salerno Vincenzo Napoli è in vantaggio su Michele Sarno (centrodestra) ed Elisabetta Barone (M5s).

SAVONA – Quando lo scrutinio è appena cominciato, Marco Russo (Pd) è in vantaggio con il 47,58%, davanti ad Angelo Schirru (centrodestra) con il 36%. Terzo il candidato del M5s Manuel Meles con l’11%.

VARESE – Anche a Varese si va verso il ballottaggio: il sindaco uscente Davide Galimberti – sostenuto da Pd e anche dal M5s – è davanti con il 48,16%. Lo sfidante del centrodestra Matteo Luigi Bianchi è vicino, al 44,7%.

AFFLUENZA – Con il dato dei votanti alle Comunali che si attesta al 54,69% questo primo turno delle amministrative fa segnare un record per la bassa partecipazione al voto: in pratica un elettore su due non si è recato alle urne. Dal 2010 ad oggi la minore affluenza si era registrata in precedenza nel 2017 (1.004 i Comuni al voto) con il 60,07%. Lo scorso anno (764 comuni) l’affluenza era stata del 65,62%; nel 2019 (3.685 comuni) del 67,68%. Nella tornata di cinque anni fa aveva votato il 61,52% degli aventi diritto.