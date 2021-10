Nel corso della notte è andato a fuoco il Ponte dell’Industria, in zona Ostiense, a Roma, da tutti conosciuto come Ponte di Ferro. Alcune parti sono crollate nel Tevere: la Capitaneria di porto di Fiumicino ha interdetto la navigazione per quel tratto di fiume. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme potrebbero essersi propagate da alcune baracche che si trovano sotto la struttura, così come già accaduto nel 2013. Allora le conseguenze furono però minori. Si tratta in ogni caso ancora di un’ipotesi, in corso le verifiche dei vigili del fuoco e del Nucleo sommozzatori. Si pensa anche che il fuoco possa essere stato alimentato dalle sterpaglie e abbia avvolto il ponte propagandosi attraverso cavi elettrici e tubature. Non c’è nessun ferito e l’incendio è stato domato in alcune ore. Tre locali sono stati evacuati a scopo precauzionale. Sul posto la sindaca Raggi: “Si stringe il cuore a vedere un pezzo di storia ridotto così”, ha commentato, e il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri. Intanto i tecnici del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del comune di Roma, intervistati dall’agenzia Lapresse, fanno sapere: “Siamo qui dalle due di stanotte. Otto ore di rilievi. È caduta una passerella laterale che porta i cavi della corrente e dell’acqua. Ora partiranno le indagini sui materiali”. Il sopralluogo, proseguono, non è ancora terminato. La Procura di Roma è in attesa di una prima informativa dalle forze dell’ordine in relazione all’incendio. I magistrati procederanno alla formale apertura del fascicolo di indagine.

I crolli hanno interessato in particolare le gallerie dei servizi laterali alla struttura del ponte. Ad essere danneggiate le parti delle gallerie che danno su piazzale della Radio. In seguito all’incendio, alcune zone di Ostiense sono rimaste senza luce, gas e acqua. Il ponte collega due zone nevralgiche della Capitale, quella di Marconi e quella di Ostiense, appunto. Il Campidoglio ha attivato il Centro Operativo Comunale, con la protezione civile della Capitale già al lavoro per attivare servizi sostitutivi nella zona. Il Ponte di ferro è stato costruito tra il 1862 ed il 1863 ed è lungo 131 metri. L’area è al momento circondata da transenne.