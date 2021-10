Giorgia Meloni viola il silenzio elettorale sui social con un video con il quale risponde all’inchiesta di Fanpage che vede coinvolto il suo partito, Fratelli d’Italia. “Un giornalista infiltrato per tre anni con 100 ore di girato per fare un video di dieci minuti tagliato e cucito arbitrariamente e diffuso a due giorni dalle elezioni. Durante il silenzio elettorale quando loro possono parlare e tu non puoi difenderti. Era tutto studiato a tavolino. Non c’è niente di cui debba vergognarmi”. Il direttore della testata, Francesco Cancellato, ha fatto sapere che l’intero girato verrà affidato alla magistratura.