Prima le parole del sindaco uscente, Pippi Mellone, di centrodestra, che definisce gli sfidanti “il male in questa città”. Poi le violenze e gli insulti omofobi da parte dei militanti di destra durante il comizio del candidato sindaco di Pd e M5s, Carlo Falangone, in piazza Salandra, nel pieno centro di Nardò, comune in provincia di Lecce chiamato al voto il 3 e il 4 ottobre. “Un nostro candidato del M5s Tiziano De Pirro – denuncia il vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, Cristian Casili – è stato brutalmente aggredito in mezzo alla piazza. Frattura della mano e in attesa di valutazione dell’otorino per il violento pugno ricevuto”. Non finisce qui, perché mentre sul palco parla Falangone alcune persone, per Repubblica esponenti vicini a CasaPound, insultano una candidata democratica con chiari riferimenti a suo cugino omosessuale.

“Una bellissima serata – spiega Casili – è stata macchiata dall’intollerabile, raccapricciante violenza fisica“. Il consigliere regionale del M5s, presente al comizio, in un post su Fb scrive: “A Tiziano mandiamo un forte abbraccio”. E poi conferma che De Pirro ha presentato “regolare denuncia” per quanto accaduto. Il sindaco uscente Mellone, considerato da sempre affine alla destra estrema – ha fra le sue liste esponenti di CasaPound – e sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, ma anche dal governatore pugliese Michele Emiliano, aveva da poco terminato il suo comizio. Casili riferisci che ha incitato la sua piazza ad abbandonare la zona per evitare “brutti incontri con chi ha rappresentato il male in questa città”. Il riferimento è ovviamente a M5s e Pd.

Frasi che aumentano le tensioni, come riporta il cronista di Repubblica, fino alla violenza fisica: il candidato De Pirro viene colpito con un pugno al volto da un sostenitore di Mellone. Sul posto arriva la Digos e il politico pentastellato denuncia quanto accaduto. Poi però l’aggressione, in questo caso verbale, prosegue sotto il palco del comizio con gli insulti omofobi. “Esprimo solidarietà sia nei confronti del candidato pentastellato sia nei confronti della candidata che è stata aggredita verbalmente vicino al palco del mio comizio e di un cittadino presente nel pubblico che è stato offeso per il suo orientamento sessuale da altri sostenitori di destra”, scrive in una nota il candidato sindaco Falangone. Anche lui sottolinea la gravità delle parole usata da Mellone: “Un sindaco non può qualificare come ‘il male‘ coloro che non lo sostengono. Parole inqualificabili che diventano ancora più gravi da chi ricopre ruoli istituzionali”.

“La partecipazione politica è il momento più alto della democrazia purché sia esercitata secondo i valori della nostra Costituzione. Invece, sempre più spesso assistiamo a episodi di grave violenza come quello accaduto ieri a Nardò ai danni del nostro candidato Tiziano De Pirro”, gli fa eco la deputata del Movimento 5 Stelle Maria Soave Alemanno. “De Pirro è stato aggredito in piazza poco prima dell’evento di chiusura della campagna ed è stato portato in pronto soccorso a causa delle lesioni riportate. La politica, la competizione sana passa dal rispetto dell’avversario. Significa mettersi al servizio dello Stato e dei cittadini, di tutta la comunità. Quanto accaduto ieri è di una gravità inaudita e va condannato da tutti senza se e senza ma”, conclude Alemanno.