Bandiere sventolanti e la maglietta con scritto “Roma, sul serio”. Alla chiusura della campagna elettorale di Carlo Calenda in Piazza del Popolo secondo gli organizzatori c’erano oltre cinquemila persone. La piazza era gremita tra sostenitori, molti dei quali fatti accomodare nelle sedie a disposizione in piazza, e curiosi. Molte anche le persone in piedi. “Al ballottaggio? – rispondono i più fedeli intervistati tra i presenti – Siamo convinti che ci arrivi, ma nel caso non daremo indicazioni di voto”. Altri invece sostengono che, nel caso di un mancato ballottaggio, non andranno a votare.