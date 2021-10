“Campo progressista? Dopo le elezioni ne parleremo, c’è un lavoro con le forze progressiste e con il Pd in particolare. Sicuramente dobbiamo lavorare su questa traiettoria politica”. Così Giuseppe Conte a margine della chiusura della campagna elettorale per le amministrative a Napoli. Da un altro palco, sempre a Napoli, anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha rimarcato lo stesso concetto: “L’ alleanza con il M5S ai ballottaggi è una strada obbligata – ha detto – è il modo per battere la destra, basta guardare i numeri“. Riferendosi alle elezioni, l’ex premier ha parlato di un “test” da cui “ci aspettiamo un grande risveglio democratico del campo progressista”.

“Le parole di Giorgetti e il tira e molla con la figura di Draghi? Creare fibrillazione nel governo in questo momento non ha senso e non è ragionevole”, ha detto Conte, rispondendo ad alcune domande. Quindi parlando di un ipotetico nuovo futuro con le destre ha concluso: “Le nostre idee non sono compatibili con le chiacchiere di queste forze di destra”.