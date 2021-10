Alla conferenza stampa (senza domande per i giornalisti ndr.) unitaria del centrodestra, a sostegno del candidato sindaco di Roma, mentresta effettuando il suo in intervento arriva Vittorio Sgarbi. “Ora finisce male”, “chiudiamo presto”, si affrettano a dire il leader della Lega e Giorgia Meloni tra i sorrisi. “Un applauso al prossimo assessore alla cultura”, dice Salvini, per poi tornare ai temi politici e alla condanna di Mimmo Lucano. “Per mia forma culturale non sono abituato di godere delle disgrazie altrui, ma ieri il sindaco campione del buonismo e dell’accoglienza è stato condannato a 13 anni di carcere per un reato odioso come associazione a delinquere finalizzato allo sfruttamento dell’immigrazione clandestina – dice il leader del Carroccio, sbagliando però il reato – Mimmo Lucano un eroe…statue equestri a lui intitolate dai sindaci di sinistra…, perché quando denunciavo che l’immigrazione clandestina è un business da miliardi di euro, quando sostenevo che a sinistra qualcuno voleva gli sbarchi non perché generoso, questo non è più un dubbio di Matteo Salvini, ma una è una sentenza di primo grado di un Tribunale della Repubblica Italiana”.