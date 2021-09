“Michetti? Effettivamente non sembra una scelta forte, ma ho massimo rispetto e penso che lo incontrerò al ballottaggio”. Lo ha detto al Festival delle Città il candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rispondendo ad alcune domande sulle parole di Giorgetti e sull’endorsement del ministro leghista a Carlo Calenda. Gualtieri ha poi assicurato che, in caso di secondo turno, telefonerà a Conte. “Lo chiamerò? Ma certo, abbiamo passato insieme momenti importantissimi, duri ma appassionanti. E abbiamo ottenuto risultati importanti per il Paese”