“Se facciamo sul serio, con il Pnrr c’è una grande possibilità che questo Paese cambi per davvero, cambi la burocrazia, la concorrenza, cambi la giustizia, cambi la politica e i partiti e io non dico che per farlo abbiamo bisogno di sette anni. Esattamente la durata in carica del nuovo presidente della Repubblica nella figura di Mario Draghi“. Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha chiuso il suo intervento al Festival delle Città, in corso a Roma, indicando l’attuale presidente del Consiglio come futuro capo dello Stato.