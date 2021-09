Sul palco del comizio di Matteo Salvini a Tor Bella Monaca a Roma a sostegno del candidato di centrodestra Michetti, è salito anche l’ex sottosegretario leghista Claudio Durigon, protagonista nei mesi scorsi di un fuorionda diffuso da Fanpage in cui, a proposito dei 49 milioni, sosteneva che “il generale che indaga lo abbiamo messo noi”. E poi, ad agosto, di nuovo al centro delle cronache per la proposta (sempre durante un comizio con Salvini) di intitolare il parco Falcone-Borsellino di Latina al fratello di Mussolini. Polemica che dopo la petizione lanciata dal Fatto Quotidiano, che ha raccolto oltre 162mila firme, e dopo le prese di distanza di una parte della Lega, lo ha portato alle dimissioni dal governo. Durigon non solo è apparso sul palco accanto a Michetti e Salvini ma ha anche gestito l’organizzazione dell’evento. Non un grande successo a dire la verità, vista la scarsa partecipazione in piazza.