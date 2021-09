Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Russia in tv. Grande chance per la Ferrari nel Gran premio di Sochi in Russia. Dopo la pole sotto la pioggia, Lando Norris (McLaren) partirà dalla prima fila proprio insieme alla rossa di Carlos Sainz. All’inseguimento George Russell (Williams), che è riuscito a inserirsi nelle qualifiche davanti a Lewis Hamilton (Mercedes), per un errore ai box. Il campionissimo – arrivato quarto – proverà però a recuperare. La Ferrari di Charles Leclerc scatterà dall’ultima posizione, insieme a Max Verstappen, in lizza per il mondiale. Entrambi hanno sostituito prima del weekend la power unit. Decisivo ieri il passaggio agli pneumatici slick, che nel finale ha premiato McLaren e Ferrari, penalizzando una Mercedes lenta a reagire. Se oggi dovesse piovere ancora, lo spagnolo potrebbe tentare il colpo.

Il Gran Premio sarà visibile in diretta su Sky alle 14:00 via satellite e via internet (anche con app Now TV) e in differita in chiaro su Tv8 alle 18:00.