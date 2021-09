La leggenda del calcio Pelé ha pubblicato un video mentre pedala su una cyclette durante una seduta di riabilitazione all’ospedale di San Paolo. Nei giorni scorsi, il campione brasiliano è stato ricoverato in terapia intensiva in seguito a delle difficoltà respiratorie. Secondo i medici dell’ospedale, Pelé migliora ogni giorno e risponde bene alle cure dopo l’operazione al colon di qualche mese fa. “Amici, mando questo video che mia moglie ha realizzato oggi, per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e incoraggiamento per sentirmi un po’ meglio ogni giorno. Pedalando così, tornerò presto al Santos, non credete?”, ha scherzato Pelé nel post a corredo del video sul suo profilo Instagram