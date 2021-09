“Il referendum sul green pass è una grande sciocchezza. Non vorrei nemmeno discutere di una sciocchezza così evidente. Ma come si fa a perdere tempo e a far perdere tempo alla gente perbene su una cosa così insulsa?”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ora di punta”, su Radio Immagina, da Francesco Boccia, responsabile Enti Locali nella segreteria del Pd.

Il deputato dem aggiunge: “Il vaccino dovremmo farlo tutti, semplicemente per proteggere la vita e la salute di tutti. E dovremmo anche avere rispetto per chi non c’è più. Penso a tutti quei medici e infermieri che hanno fatto un lavoro eccezionale. Non si può pensare di non vaccinarsi solo per egoismo personale, che in questo caso è un egoismo che fa danno agli altri. Questa – conclude – è una cosa insopportabile. Il presidente Draghi sta continuando sulla scia di Conte: il green pass è una tappa per arrivare a una vaccinazione di massa che metta finalmente il Paese in sicurezza. Io vorrei che gli ospedali tornassero ad occuparsi a tempo pieno di tutte le patologie, senza più interruzioni”.