“Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il Pd a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona). Ecco il sondaggio vero“. Il tweet provocatorio di Matteo Salvini – che mette a confronto un proprio evento elettorale con quello calabrese del Pd – apre un botta e risposta sui social, con il segretario dem che replica: “Non ne azzecca una Salvini in questo periodo. Posto le foto per amor di verità. A Cosenza 33 gradi e le persone cercavano l’ombra in piedi alle 12. C’erano centinaia di persone a Cosenza come a Bovolone (20 gradi). E allora? Hanno senso queste penose polemiche costruite sul falso?”.

Non ne azzecca una #Salvini in questo periodo. Posto le foto per amor di verità. A Cosenza 33gradi e le persone cercavano l’ombra in piedi alle 12. C’erano centinaia di persone a Cosenza come a Bovolone (20gradi). E allora? Hanno senso queste penose polemiche costruite sul falso? https://t.co/YfVFp3nswn pic.twitter.com/mMxrOiC9uN — Enrico Letta (@EnricoLetta) September 19, 2021

Sulla polemica interviene anche la federazione provinciale del Pd di Cosenza, che allega altre foto dell’evento in piazza Kennedy – a sostegno del candidato sindaco della città, Franz Caruso, e della candidata governatrice Amalia Bruni – e accusa il leader leghista di aver taroccato il proprio post: “Grande entusiasmo e una nutrita folla di gente nonostante il caldo torrido su piazza Kennedy per il segretario Letta e i candidati al Comune di Cosenza e alla Regione Calabria. La Lega ricorre a Photoshop e non si rende conto di farsi clamorosi autogol“.