La novità dell’estensione dell’obbligo del green pass a tutti i lavoratori? “È una strategia universalistica, andiamo a toccare tutto il mondo del lavoro pubblico e privato e per il privato dipendente e autonomo, un insieme di 23 milioni di lavoratori”. Così il ministro Renato Brunetta in conferenza stampa dopo il via libera al decreto sull’estensione del Green pass. “Perché il provvedimento? – continua – vogliamo accelerare la dinamica fisiologica delle vaccinazioni, che non basta ancora per raggiungere la vecchia immunità di gregge”.