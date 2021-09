“Non voglio andare in pensione, ma al compimento del settantesimo anno d’età, secondo la legge italiana, un professore va a casa. Sarà il mio ultimo anno in ospedale come primario? No, sono i miei ultimi 40 giorni“. Risponde così l’infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli, ospite a L’Aria che tira, su La7, in merito al proprio futuro prossimo. “Ma voglio continuare a fare ricerca – ha aggiunto – ci sono temi che voglio portare avanti”.

Video La7