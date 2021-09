Sono 4.021 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.800. Sono invece 72 le vittime in un giorno, in salita rispetto alle 36 del giorno precedente. Complessivamente nel nostro Paese sono state superate le 130mila vittime in Italia dall’inizio della pandemia. Per l’esattezza sono 130.027. I casi complessivi sono 4.613.214 mentre i dimessi e i guariti sono invece 4.360.847, con un incremento di 7.501 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 122.340, con un calo di 3.564 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 318.593 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 120.045. Il tasso di positività è all’1,3%, in calo di un punto rispetto al 2,3% di ieri.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 554 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, 9 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.165, in calo di 35 rispetto a ieri.

La Sicilia con 684 nuovi casi è anche oggi la regione con il maggior incremento di casi nell’ultimo giorno. Seguono Lombardia (+435) e Veneto (+427). In ordine decrescente ci sono poi Lazio (+326), Emilia Romagna (+314), Campania (+301), Toscana (+279), Piemonte (+204), Puglia (+187), Calabria (+155) e Marche (119). A differenza di ieri, oggi nessuna regione è covid free.

Nell’analisi e confronto con lunedì e martedì della scorsa settimana si conferma l’andamento registrato nei giorni scorsi. Ovvero un minor numero di nuovi positivi (6.821 vs 8.081), di decessi (108 vs 123), di ingressi in terapia intensiva (64 vs 72) ma anche di tamponi processati (438.638 vs 453.258).

Articolo in aggiornamento