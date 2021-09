“Estendere il Green pass a tutti i lavoratori? Una questione che dovremo discutere. L’esigenze delle aziende è di non avere rischi e avere la sicurezza per i propri dipendenti. Un contagiato rischia di far chiudere tutta l’aziende. Noi dobbiamo dare delle certezze sia sotto il sistema sanitario sia a livello di gestione del lavoro e per questo credo che andremo verso l’estensione senza discriminare nessuno”, così il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. “Stiamo cercando di sburocratizzare e defiscalizzare, c’è un intenso lavoro da parte del Governo e nei prossimi giorni approveremo la delega fiscale. Nei prossimi cinque anni vedo un’Italia creativa, capace di raccogliere una sfida del cambiamento e con uno stato amico dell’imprenditore”, ha concluso il ministro Giorgetti.