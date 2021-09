Un uomo di 37 anni ha guidato la sua auto contromano per circa dieci chilometri lungo la A21 in direzione Est, in provincia di Brescia. Per fortuna non ci sono stati incidenti grazie alla prontezza degli autisti che sono riusciti a evitarlo. L’uomo è stato fermato, dopo aver lasciato l’auto sulla corsia di marcia e aver tentato la fuga. Si tratta di un cittadino indiano che è risultato ubriaco, con un tasso alcolemico quattro volte oltre i limiti consentiti. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, multato per la guida contromano, gli è stato ritirato il veicolo e revocata la patente.