Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ed ex campione del mondo di Formula 1 Kimi Räikkönen, 41 anni, è risultato positivo al Covid e non correrà il Gran premio d’Olanda in programma domenica alle 15. “Dopo l’ultima serie di test condotto prima del Gp, il pilota Kimi Räikkönen è risultato positivo. Kimi non mostra sintomi ed è di buon umore. È subito entrato in isolamento nel proprio albergo”, si legge nel comunicato della scuderia postato sui social. L’Alfa Romeo annuncia quindi, in un post successivo, che a gareggiare sul circuito di Zandvoort sarà “il pilota di riserva Robert Kubica, sulla vettura numero 88″.

Appena tre giorni fa lo sportivo finlandese aveva annunciato il ritiro dalle corse a fine stagione, tracciando un bilancio della sua lunghissima carriera (ha iniziato a correre in Formula 1 vent’anni fa). “Sono felice dei risultati. Ho vinto un Mondiale, ci sono andato vicino altre volte e non è mai facile. Mi sono divertito, ho fatto sempre le cose a modo mio e non cambierei nulla. Non ho nulla di cui lamentarmi, assolutamente”, ha detto. “La Formula 1 non è stata la mia vita, si è presa tanto tempo, ma non è mai stata la cosa principale”.