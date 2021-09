L’uragano Ida sta mettendo in ginocchio New York. La neo-governatrice, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che le violente raffiche di vento e le piogge torrenziali hanno paralizzato Brooklyn e il Queens. L’aeroporto di Newark è totalmente bloccato a causa degli allagamenti: i voli sono stati cancellati e lo scalo newyorkese è stato chiuso. Nei video anche alcuni operatori di terra che, per far fronte alle infiltrazioni d’acqua, utilizzando anche i cestelli del metal detector.