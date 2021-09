Un’abitazione di due piani a Filattiera, nel comune di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, è esplosa stamani attorno alle 10.50 per cause ancora da stabilire. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che stanno cercando eventuali feriti tra le macerie: stando al racconto dei testimoni c’era un uomo di circa 80 anni in casa al momento della deflagrazione.

Sul posto anche un’automedica di Pontremoli e un’ambulanza della Misericordia di Pontremoli inviate dal 118.

Articolo in aggiornamento