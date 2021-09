“Trovo un po’ offensivo pensare al Quirinale come a una possibilità, anche nei confronti del presidente della Repubblica”. Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha risposto alla domanda, in conferenza stampa, “se abbia pensato al Colle come a una possibilità, tra sei mesi”. “Vedo ancora una coalizione con le sue divergenze, ci sono differenze e come nel governo”, che “peraltro “va molto d’accordo tra i suoi membri”, ha aggiunto Draghi.