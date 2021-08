Sono 5.959 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 223.086 tamponi processati, di cui 141.832 test rapidi, con un’incidenza al 2,7% (e oltre il 7% tra i soli molecolari). I decessi sono stati 37. Si registra inoltre un leggero incremento dei ricoverati in area medica (+22) rispetto a sabato e dei posti letto occupati in terapia intensiva (+14), in un giorno in cui si sono registrati 44 ingressi. Complessivamente sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.133.

Si chiude così una settimana di leggera crescita dei nuovi casi, passati dai 43.986 registrati tra lunedì e domenica di quella scorsa ai 45.658 degli ultimi 7 giorni. Lieve aumento anche dei decessi (da 319 a 342) e degli ingressi in terapia intensiva (da 270 a 291). Mentre subisce una frenata della crescita dei posti letto occupati in area medica: erano stati 605 in più tra il 16 e il 22 agosto, sono stati 366 negli ultimi 7 giorni.

Per quanto riguarda le Regioni, tocca ancora alla Sicilia il primato: nell’isola sono stati registrati 1369 casi nelle ultime 24 ore, quasi il 25% del totale, con 10 ingressi in terapia intensiva. Complessivamente sono 806 i ricoverati nelle strutture della Regione.

Da inizio pandemia ad oggi, sono complessivamente 4.530.046 i casi di Coronavirus scoperti nel Paese. Le vittime totali sono state 129.093.