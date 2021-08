Intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Perrino e dalla giornalista Lucia Annunziata all’evento La Piazza – La politica dopo le ferie, l’ex premier Giuseppe Conte ha risposto a una domanda sulla crisi in Afghanistan, in particolare chiarendo la sua posizione riguardo il dialogo con i Talebani: “Non è una posizione singolare, è condivisa da Borrell, dalla Merkel, è la posizione uscita fuori dal G7. Posso immaginare che quando si completerà questo appuntamento a cui molto saggiamente il presidente Draghi sta lavorando, sarà la posizione che scaturirà anche dal G20″, ha spiegato. “La mia soluzione non è certo quella di chi vuole legittimare politicamente i talebani ma di chi” intende creare “pressione costante” sui talebani” affinché “possano riconoscere i più elementari diritti”. E sugli attacchi ricevuti è tornato ad affondare le forze di centrodestra: “Le loro posizioni sono demagogiche”, ha rimarcato l’ex premier.