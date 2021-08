Una lunga coda ci civili, soprattutto famiglie con bambini, che attendono di imbarcarsi su un C130J che li porterà in Kuwait. E poi l’aiuto dei militari per farli salire a bordo. È quanto si vede in un video diffuso dalla Difesa che sta continuando a portare avanti il ponte areo per evacuare l’Afghanistan. Le immagini risalgono a ieri, quando, ha fatto sapere la Difesa, sono stati 3 i voli diretti in Kuwait per evacuare Kabul. Qui i cittadini afghani vengono poi trasferiti sui KC 767 dell’Aeronautica militare, direzione Roma.