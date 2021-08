Ricomincia la Serie A: la grande novità è il ritorno del pubblico sugli spalti, ma anche per gli spettatori in tv è l’anno della rivoluzione. Sky non è più la casa del campionato, anche se trasmetterà tre partite ogni fine settimana. Ora è il momento dello streaming e di Dazn, che ha i diritti per tutte le 10 partite. Nel frattempo il campionato diventa sempre più spezzatino, anche se l’ipotesi dei 10 in match in 10 orari diversi è stata per ora scongiurata. Intanto un primo assaggio lo si avrà in questa prima giornata, spalmata su tre giorni e con partite alle 18.30 e alle 20.45.

Si comincia con il ritorno dei campioni d’Italia: sabato alle 18.30 c’è Inter-Genoa. Si finisce 50 ore dopo con l’altro match sull’asse Milano-Genova: lunedì per ultime scenderanno in campo Sampdoria e Milan. Sabato sera tocca alla Lazio di mister Sarri, domenica giocano Juventus, Napoli e Roma. Ecco il programma completo della prima giornata di Serie A, con gli orari e dove vedere le gare in tv:

Sabato 21 agosto

Hellas Verona-Sassuolo, ore 18.30: Dazn

Inter-Genoa, ore 18.30: Dazn

Empoli-Lazio, ore 20.45: Sky Sport e Dazn

Torino-Atalanta, ore 20.45: Dazn

Domenica 22 agosto

Bologna-Salernitana, ore 18.30: Sky Sport e Dazn

Udinese-Juventus, ore 18.30: Dazn

Napoli-Venezia, ore 20.45: Dazn

Roma-Fiorentina, ore 20.45: Dazn

Lunedì 23 agosto

Cagliari-Spezia, ore 18.30: Dazn

Sampdoria-Milan, ore 20.45: Sky Sport e Dazn