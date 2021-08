“Data la situazione epidemiologica è sempre bene continuare a tenere dei comportamenti prudenti, soprattutto laddove si creino delle aggregazioni e, naturalmente, correre a vaccinarsi“. Lo ha detto il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel consueto videomessaggio settimanale diffuso dopo la pubblicazione dei dati del monitoraggio Covid-19.

“Questa settimana – riepiloga Rezza – il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro è stabile, intorno a 74 casi per 100mila abitanti. Diminuisce invece leggermente l’Rt, che si colloca sempre al di sopra dell’unità, intorno a 1,1. Per quanto riguarda il tasso di occupazione di area medica e terapia intensiva, invece, siamo intorno a 6,2% e 4,5% e quindi c’è una crescita rispetto alla scorsa settimana, che è particolarmente sensibile in alcune Regioni del Paese e, soprattutto riguarda persone non vaccinate”