È del 97,16% l’efficacia vaccinale contro i decessi tra chi è stato immunizzato con due dosi e chi non ne ha fatta neppure una e quasi dell’84% per chi ha avuto una dose sola. Nel giorno in cui ancora oltre 7mila casi di contagi e 49 morti a causa del Covid, il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità relativo al periodo 4 aprile-15 agosto illustra l’importanza dello scudo offerto dai vaccini. L’efficacia vaccinale nella fascia di età 40-59″ anni, rispetto ai non immunizzati contro Covid-19, è pari “al 95% per i ricoveri, al 97% per le terapie intensive e al 95% per i decessi“. Il rischio di ospedalizzazione per i vaccinati che contraggono il virus si abbassa al 5% e al 3% quello di finire in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i casi di morte per fasce di età si sono verificati 65 casi fra gli over 80 non vaccinati contro i 40 dei vaccinati a ciclo completo. 80 casi tra i 60-79 anni contro i 6 dei vaccinati, 28 casi tra i 40-59 anni contro i 2 dei vaccinati, 4 tra i 12-39 anni contro nessun decesso fra i vaccinati con le 2 dosi. I dati si riferiscono all’ultimo mese.

Intanto ancora oltre il 6% degli over 80 in Italia non è vaccinato. In particolare, su un totale di 4.554.107 persone oltre gli 80 anni, 279.834 non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, pari al 6,14%. E sono ancora oltre 2 milioni i 50enni in Italia che non hanno ricevuto neanche una dose come emerge dal report settimanale sulla campagna di vaccinazione condotto dalla struttura commissariale. In particolare, sono 2.048.855 (il 21,23% del totale) le persone fra i 50 e i 59 anni che non hanno ricevuto neanche la prima dose di vaccino.

Su un totale di 9.651.541 persone nella categoria 50-59 anni, ad aver completato il ciclo vaccinale sono 7.042.299, pari al 72,97%.