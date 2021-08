All’indomani della presa di Kabul da parte delle milizie talebane si è aperta un’ulteriore fase di caos. All’aeroporto internazionale “Hamid Karzai” della capitale si sono radunate migliaia di persone che tentano di lasciare il Paese. I militari Usa – che sostengono di avere sotto controllo lo scalo – hanno sparato colpi di avvertimento in aria per evitare che folle di cittadini disperati si precipitassero agli aerei. “La folla era fuori controllo”, riferisce un funzionario all’agenzia Reuters, “il fuoco è stato aperto solo per disinnescare il caos”. Le scene filmate mostrano persone che si aggirano intorno ai jet e si arrampicano su per le scale dei “finger” (le porte d’imbarco) dello scalo, nel tentativo di salire sui voli messi a disposizione dalle ambasciate occidentali per l’evacuazione dei propri concittadini. Un testimone ha detto a France Presse: “Ho molta paura. Sparano colpi in aria. Ho visto una ragazza che veniva schiacciata e uccisa”. In un video su Twitter si vedono alcuni corpi senza vita. Secondo testimoni oculari citati da alcuni media – tra cui il quotidiano britannico The Independent – almeno cinque persone sono morte, forse travolte dalla calca.

Domani Consiglio di sicurezza Onu e riunione ministri Esteri Ue – L’Onu ha convocato per martedì 17 agosto alle 15 (ora italiana) una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza: il segretario generale Antonio Guterres ha lanciato un appello ai guerriglieri perché “esercitino la massima moderazione”, dicendosi “particolarmente preoccupato per il futuro delle donne e delle ragazze, i cui diritti conquistati a fatica devono essere protetti”. Convocata nelle stesse ore anche una riunione virtuale straordinaria dei ministri degli Esteri dell’Unione europea “per una prima valutazione, in seguito agli sviluppi in Afghanistan e dopo intensi contatti con i partner negli ultimi giorni e ore”, scrive su Twitter l’alto rappresentante della politica estera Josep Borrell. “La situazione in Afghanistan richiede una risposta unitaria dell’Ue, l’asilo deve essere concesso a chi è in pericolo di persecuzione”, scrive il presidente del Parlamento di Bruxelles David Sassoli. Il Comitato politico e di sicurezza (Cps) della Ue si riunirà invece lunedì pomeriggio dalle 14.

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2021

I talebani prendono il controllo di Kabul – Dal canto proprio, i talebani affermano in forma anonima alla Bbc che la situazione a Kabul è “pacifica” e “non si ha notizia di scontri”. “Questa è l’ora della prova. Noi forniremo i servizi alla nostra nazione, daremo serenità alla nazione intera e faremo del nostro meglio per migliorare la vita delle persone”, dice in un video il numero due talebano, il mullah Abdul Ghani Baradar, seduto nel palazzo presidenziale circondato da miliziani armati. “Il modo in cui siamo arrivati era inatteso e abbiamo raggiunto questa posizione che non ci aspettavamo”, spiega. A quanto riferiscono “vari residenti” della capitale citati su Twitter dal giornalista Frud Bezhan, corrispondente dall’Afghanistan per Radio free Europe, i guerriglieri stanno setacciando le case in cerca di dipendenti del governo, soldati, poliziotti e cittadini che hanno collaborato con le forze straniere e le ong. Alcuni di loro sono stati portati via, in altri casi le abitazioni sono state perquisite e documenti e armi sequestrati.

Taliban fighters going door-to-door in #Kabul, looking for government employees, soldiers and police, and Afghans who worked with foreign govts and NGOs, several residents tell me. — Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) August 16, 2021

Il volo italiano atterrato a Fiumicino – Emergency ha fatto sapere che solo nella giornata di ieri sono state ricoverate 80 persone ferite con armi da fuoco, e che ora l’ospedale dell’ong a Kabul – che può ospitare al massimo 100 pazienti – ne conta al momento 115. Intanto diverse ambasciate occidentali sono state evacuate. Il volo dell’Aeronautica militare con a bordo 74 persone (personale dell’ambasciata, connazionali residenti nel Paese e 20 ex collaboratori afghani a rischio ritorsioni) è partito intorno alle 23.30 del 15 agosto e atterrato a Fiumicino alle 14.28 del giorno successivo. Sbarcato anche l’ambasciatore italiano a Kabul Vittorio Sandalli. Quello atterrato oggi è il primo volo del ponte aereo studiato dal ministero della Difesa – nell’ambito dell’operazione chiamata “Aquila Omnia” – per portare in salvo gli italiani dall’Afghanistan. I rimpatriati seguiranno le procedure anti-Covid e saranno sottoposti a tampone da parte del personale della Croce Rossa, dopodiché gli italiani saranno affidati alla Farnesina, mentre i 20 ex collaboratori afghani saranno presi in carico dalla Difesa. Per loro, infatti, è prevista una quarantena di dieci giorni nella struttura dell’Esercito a Roccaraso, in Abruzzo. Al termine della quarantena saranno quindi inseriti nel programma di accoglienza e integrazione del Ministero dell’Interno.

La fuga del personale Usa – Gli Stati Uniti hanno ammainato la bandiera sulla propria sede diplomatica e hanno trasferito quasi tutto il personale all’aeroporto: “Stiamo completando una serie di misure per rendere sicuro l’aeroporto internazionale Hamid Karzai per consentire la partenza sicura del personale statunitense e alleato dall’Afghanistan tramite voli civili e militari”, hanno affermato il Pentagono e il Dipartimento di Stato in una dichiarazione congiunta. Nelle ultime due settimane sono già arrivati negli Stati Uniti quasi 2.000 afgani in base a un programma speciale di immigrazione. L’evacuazione di migliaia di altre persone ammissibili a questo programma sarà “accelerata”, ha affermato il Dipartimento di Stato. Gli afghani che avranno superato tutte le fasi dei controlli di sicurezza verranno inviati direttamente negli Stati Uniti, mentre la procedura avverrà in “luoghi terzi” per coloro per i quali non è stata completata. Anche il Giappone ha chiuso la sua ambasciata, i cittadini tedeschi hanno cominciato a lasciare Kabul. Personale dell’ambasciata tedesca nella capitale afghana è arrivato a Doha a bordo di un aereo americano, come riferisce l’agenzia Dpa. A bordo anche quattro persone della rappresentanza della Svizzera.

L’appello di quaranta Paesi: “Permettere agli afghani di partire” – Intanto i governi di quaranta Paesi – tra cui tutti quelli dell’Ue, escluse Ungheria e Bulgaria – hanno sottoscritto un appello dichiarando che “Gli afghani e i cittadini internazionali che desiderano partire devono essere autorizzati a farlo; le strade, gli aeroporti e i valichi di frontiera devono rimanere aperti e la calma deve essere mantenuta”. Il documento sottolinea che “il popolo afghano merita di vivere in sicurezza e dignità. Noi della comunità internazionale siamo pronti ad assisterlo“. Nella dichiarazione congiunta si legge che “alla luce del deterioramento della situazione in materia di sicurezza, stiamo lavorando per garantire e invitare tutte le parti a rispettare e facilitare la partenza sicura e ordinata di cittadini stranieri e afghani che desiderano lasciare il paese. Coloro che occupano posizioni di potere e autorità in tutto l’Afghanistan hanno la responsabilità per la protezione della vita umana e delle proprietà, e per l’immediato ripristino della sicurezza e dell’ordine civile“.

LA CRONACA ORA PER ORA

Ore 14.15 – Aereo militare afghano precipitato in Uzbekistan – Un aereo militare afghano è precipitato in Uzbekistan nella serata di domenica 15 agosto, nella provincia meridionale di Surkhandarya, al confine tra i due Stati. Lo riferisce il portavoce del ministero della Difesa uzbeko Bakhrom Zulfikarov, spiegando che l’aereo “ha attraversato illegalmente il confine” ed “è in corso un’indagine” sull’incidente, ha detto, confermando i resoconti dei media. È stato segnalato almeno un ferito.

Ore 14.08 – Fonti russe: “Ghani in fuga con quattro auto ed elicottero pieni di soldi” – Ashraf Ghani, il presidente afghano scappato ieri precipitosamente da Kabul mentre nella capitale entravano le armate talebane, ha lasciato il Paese con quattro auto ed un elicottero pieni di soldi e ha dovuto lasciarne una parte perché non entravano. Lo scrive l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, che cita Nikita Ishchenko, un portavoce dell’ambasciata russa a Kabul: “Per quanto riguarda il crollo del regime uscente, è simboleggiato in modo eloquente dal modo in cui Ghani ha lasciato l’Afghanistan. Quattro auto piene di soldi, hanno cercato di infilarne un’altra parte in un elicottero, ma non ci stavano tutti. E hanno lasciato una parte del denaro sulla pista”. Nei giorni scorsi era circolata la voce – poi smentita – che Ghani si fosse rifugiato in Tagikistan.

Ore 13.49 – Il figlio di Shah Massoud: “Amici della libertà, aiutate il mio Paese” – Ahmad Massoud, figlio del comandante afghano Ahmed Shah Massoud che combatté i sovietici e i talebani prima di essere ucciso nel 2001, ha lanciato un appello agli afghani a unirsi a lui per resistere ai jihadisti che hanno preso il potere in Afghanistan, e chiede agli stranieri “amici della libertà” di aiutare il suo Paese. “Siamo nella situazione dell’Europa del 1940”, ha scritto, citando Winston Churchill e Charles de Gaulle: “Mi rivolgo a voi tutti, in Francia, in Europa, in America, nel mondo arabo, ovunque, che ci avete tanto aiutato nella nostra lotta per la libertà, contro i sovietici in passato, contro i talebani 20 anni fa: ci aiuterete, cari amici della libertà, ancora una volta come avete fatto in passato? La nostra fiducia in voi, nonostante il tradimento di qualcuno, è grande”.

Ore 13.23 – Il figlio di una vittima di Nassiriya: “Sprecate le vite dei nostri connazionali” – “Leggere le notizie che arrivano dall’Afghanistan dà la sensazione che le lancette dell’orologio siano state riportate indietro di vent’anni, che oltre cinquanta vite di nostri connazionali siano state sprecate, insieme ad un’ingente quantità di denaro. Da figlio di un uomo che ha perso la vita in uno scenario di guerra, l’unica consolazione che mi ha accompagnato in questi anni è stata la consapevolezza che la vita di mio padre non sia stata sprecata”. Lo afferma Marco Intravaia, figlio del vice brigadiere Domenico, uno dei militari italiani morti nell’eccidio di Nassiriya. “Spero invece – prosegue – abbia contribuito, nel servire la Patria, a migliorare la vita di popoli più sfortunati e a veicolare messaggi di democrazia e civiltà. I figli, le mogli e i padri degli uomini morti in Afghanistan staranno vivendo la terribile sensazione che i loro cari siano stati strappati alla vita per niente, adesso che i talebani riprendono il controllo dell’Afghanistan con tutto il carico di estremismo, di oscurantismo e di violenza di cui sono capaci. Esprimo tutta la mia solidarietà a queste famiglie e condivido il loro dolore”.

Ore 11.59 – Ministro Difesa Uk: “Non riusciremo a salvare tutti” – Alcune persone “non torneranno”. Con la voce rotta dall’emozione, il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, ha ammesso che Londra non riuscirà probabilmente ad evacuare tutti gli alleati afghani. Intervistato da Lbc Radio, si è detto “fiducioso” di poter riportare a casa tutti i britannici, ma ha aggiunto che “alcune persone” non riusciranno a partire e “dovremo far del nostro meglio in paesi terzi” per dar loro il visto.

Ex militare, Wallace è parso ricacciare indietro le lacrime. E quando gli è stato chiesto perché, ha risposto: “Sono un soldato, è triste che l’Occidente abbia fatto quello che ha fatto, dobbiamo fare il possibile per portar via la gente e rispettare i nostri obblighi dopo 20 anni di sacrifici”.

Ore 11.42 – All’ospedale di Emergency i feriti dagli scontri all’aeroporto – “Abbiamo ricevuto persone ferite da proiettili dopo gli scontri in aeroporto di ieri. Ci sono stati conflitti a fuoco perché molti cercavano di salire sugli aerei senza visti né passaporti. Anche noi abbiamo avuto notizia di vittime”. Lo dice Alberto Zanin, coordinatore medico del Centro per vittime di guerra di Emergency a Kabul. “Questa mattina – spiega – sono 115 i pazienti ricoverati nel nostro ospedale, rispetto a una capienza di 100 posti. Abbiamo utilizzato anche le barelle. Stiamo cercando di liberare posti letto per eventuali altri feriti ed abbiamo chiesto supporto ad altri ospedali per il trasferimento dei pazienti stabili. Dello staff internazionale siamo rimasti in 7, di 13 che eravamo”. Nell’altro ospedale afghano di Emergency a Lashkar-gah, prosegue, “stanno tutti bene. La città è passata sotto il controllo talebano da un giorno all’altro, non ci sono stati scontri a fuoco e il nostro staff, dopo settimane di isolamento nell’ospedale, è riuscito a rientrare nelle proprie case”.

Ore 11.41 – L’interprete: “Gli Usa mi hanno voltato le spalle” – “Ho salvato molte vite americane”, ma gli Usa “mi hanno voltato le spalle e mi hanno detto grazie e ciao”, “non permettendomi di imbarcarmi su un volo” da Kabul. È quanto dichiara, in un audio trasmesso dalla Bbc, un uomo che dice di essere un interprete afghano per lo staff americano. “Ci ho provato – ha detto – ma non mi hanno permesso” di imbarcarmi, dicendo che non avevo la documentazione. “Ho salvato molte vite americane. ma questo alla fine è quello che mi hanno fatto. Mi hanno girato le spalle e mi hanno lasciato indietro, dicendomi, va bene così, grazie e ciao”. Aggiunge che i talebani sono arrivati vicinissimi a casa sua a, Kabul. “Se mi parlano non potrò guardarli negli occhi, perché capiranno subito che in passato ho fatto qualcosa di “male””, collaborare con le forze di occupazione.

Ore 11.25 – Emergency: “Ci aspettiamo di continuare a lavorare” – “I talebani stanno prendendo il posto dei leader governativi sia nella micro che nella macro-gestione dei vari settori. Non ci sono stati episodi di resistenza al loro ingresso in città e ci aspettiamo un miglioramento della situazione nei prossimi giorni. Speriamo di avere presto contatti con i nuovi leader, questa mattina si è presentato all’ospedale un nuovo esponente del distretto di polizia locale. Abbiamo buone aspettative sul futuro: i talebani ci conoscono da 20 anni e ci aspettiamo che ci lascino continuare a lavorare”. Così Alberto Zanin, coordinatore medico del Centro per vittime di guerra di Emergency a Kabul.

Ore 11.22 – Cina: “Pronti a relazioni amichevoli” – La Cina è disposta a sviluppare “relazioni amichevoli” con i talebani dopo la loro presa del potere in Afghanistan. “La Cina rispetta il diritto del popolo afghano di determinare in modo indipendente il proprio destino e futuro, ed è disposta a continuare a sviluppare relazioni amichevoli e di cooperazione”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying. Pechino, inoltre, “è disposta a svolgere un ruolo costruttivo nella pace e nella ricostruzione dell’Afghanistan”. Nel pieno rispetto della sovranità nazionale e della volontà delle fazioni interne, aggiunge, la Cina “ha mantenuto contatti e comunicazioni con i talebani e altri, svolgendo un ruolo costruttivo nel promuovere la risoluzione politica della questione. Come tutti sanno, il 28 luglio il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi ha incontrato a Tianjin, Abdul Ghani Baradar, capo del Comitato politico dei talebani e il suo partito. Ci auguriamo – ha concluso – che i talebani, tutti i partiti e i gruppi etnici possano realizzare una struttura per l’Afghanistan gettando le basi per la pace”.

Ore 11.15 – I talebani: “Non ci sarà vendetta” – I talebani sono al lavoro per formare un nuovo governo in Afghanistan, riferisce un portavoce alla Bbc. I vertici del gruppo islamista hanno ribadito ai combattenti di lasciare in pace i civili afghani, nel tentativo di presentare un volto moderato alla popolazione locale. Suhail Shaheen, un membro della squadra di negoziatori talebani in Qatar, ha riferito ieri sera all’emittente britannica che “non ci sarà una vendetta” sul popolo afghano. Molti cittadini temono un brutale ritorno al regime degli anni ’90, caratterizzato da esecuzioni pubbliche, lapidazioni e dal divieto alle ragazze di frequentare la scuola.

Ore 11.10 – Zanin (Emergency): “A parte aeroporto non c’è caos” – Dopo la conquista dei Talebani a Kabul “si respira un’aria di nuova normalità, c’è poco traffico, sappiamo che i negozi sono chiusi, le persone non sono ancora confidenti nell’aprire le proprie attività, ma non c’è caos, a parte gli scontri di ieri all’aeroporto”. Così in un briefing Alberto Zanin, coordinatore medico del Centro per vittime di guerra di Emergency a Kabul.

Ore 11 – Berlino verso invio esercito per evacuazione tedeschi – Il Parlamento tedesco dovrà ratificare mercoledì prossimo la missione di sostegno dell’esercito tedesco in Afghanistan, per evacuare i tedeschi ancora presenti nel Paese riconquistato dai talebani. È quanto deciso nell’ambito di una consultazione telefonica avvenuta ieri sera fra Angela Merkel e i vertici dei gruppi parlamentari, secondo quanto ha riferito la Dpa. Sul campo saranno inviate forze speciali veloci della Bundeswehr, che potranno contare anche sul sostegno dei paracadutisti. La ministra della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha definito “pericolosa” la missione, sottolineando: “Siamo pronti a ogni scenario”. La sicurezza dei concittadini tedeschi è l’assoluta “priorità” per il ministro degli Esteri Heiko Maas, che ieri aveva affermato: “Ci impegneremo in ogni modo per permettere ai tedeschi e alle nostre ex forze locali (gli afghani che avevano lavorato con i tedeschi sul posto, ndr) di lasciare il Paese nei prossimi giorni”. Intanto sono arrivati a Kabul i velivoli della Bundeswehr decollati dalla Bassa Sassonia: nei prossimi giorni saranno impiegati per un ponte aereo, attraverso il quale, oltre i diplomatici tedeschi, dovranno essere evacuati anche cittadini tedeschi e afghani.

Ore 10.57 – Preso anche l’aeroporto di Kandahar – I Talebani affermano che l’ultima resistenza delle forze armate afghane all’aeroporto di Kandahar, la seconda città afghana, nel sud, è cessata e che le forze speciali, accerchiate e dopo tre giorni di combattimento, si sono arrese. Lo scrive la Bbc sul suo live blog.

Ore 10.24 – Compagnie aeree evitano spazio aereo afghano – Diverse compagnie aeree stanno deviando le rotte dei loro voli, evitando lo spazio aereo dell’Afghanistan, l’americana United Airlines, e le emiratine Emirates e FlyDubai. Lufthansa “sta dirottando i propri voli per evitare lo spazio aereo afghano fino a nuovo avviso” fa sapere in una nota diffusa via email un portavoce del vettore tedesco. “Di conseguenza il tempo di volo per l’India e altre destinazioni sarà esteso fino a un’ora”.

Ore 10.09 – Cina: ambasciata lavora normalmente – L’ambasciata cinese nella capitale afghana Kabul “lavora normalmente”. Lo riporta il Global Times dopo dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying. La rappresentanza diplomatica, ha detto Hua citata anche dalla Cgtn, “garantirà ogni assistenza necessaria ai cittadini cinesi che hanno scelto di restare nel Paese”. Per “la maggior parte”, secondo quanto riferisce il Global Times, era infatti stato organizzato il rientro in Cina “in precedenza”, mentre chi resta è “al sicuro”.

Ore 9.51 – Tagikistan smentisce arrivo Ghani – Il ministero degli Esteri del Tagikistan, attraverso una dichiarazione pubblicata sul proprio sito web, ha smentito le notizie dei media secondo cui il presidente afghano Ashraf Ghani sia arrivato nel Paese. “Il ministero degli Esteri del Tagikistan riferisce che l’aereo del signor Mohammad Ashraf Ghani non è entrato nello spazio aereo tagiko né è atterrato nel paese”, si legge nella dichiarazione ripresa da Interfax. Secondo il ministero degli Esteri tagiko, Dushanbe non ha ricevuto alcuna richiesta sulla questione da parte afgana.

Ore 9.50 – Russia: esercito afghano fuggito al primo sparo – La presa di Kabul da parte dei talebani ha colto di sorpresa la Russia. Lo ha detto l’inviato presidenziale russo per l’Afghanistan, Zamir Kabulov, che ha anche escluso che l’ascesa dei Talebani possa spiegarsi con qualsiasi sorta di accordo con gli Stati Uniti. “Credevamo che l’esercito afgano – qualunque esso sia – avrebbe mostrato resistenza per qualche tempo. Tuttavia, sembra che siamo stati troppo ottimisti sulla qualità delle truppe addestrate dagli americani e dalle forze della Nato: sono fuggiti al primo sparo”, ha sottolineato Kabulov.

Ore 9.09 – Emergency: 80 feriti in un solo giorno – “Nella giornata di ieri, soprattutto a partire dal primo pomeriggio, abbiamo iniziato a ricevere molti feriti, circa 80, principalmente con ferite da arma da fuoco. Abbiamo aggiunto dei letti, ne avevamo 100, adesso abbiamo raggiunto il numero di 115. In questo momento siamo completamente pieni – spiega Alberto Zanin, coordinatore medico del Centro chirurgico per le vittime di guerra dell’ospedale di Emergency di Kabul -. Dall’interno del nostro ospedale – ha spiegato nel corso di un collegamento con ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1 – percepiamo una grande confusione e preoccupazione da parte della comunità di Kabul. Stiamo osservando il cambio di tutte le posizioni di responsabilità, che prima erano ricoperte dalle forze governative e adesso stanno via via stanno passando nelle mani dei talebani”. “In città siamo rimasti in sette del nostro team internazionale, quelle che sono più a contatto con la cura dei pazienti. Stiamo continuando a lavorare, riceviamo pazienti e cerchiamo di svuotare l’ospedale dai feriti per garantire cure a più persone possibili. Non lasceremo il paese, questo è la direzione dell’organizzazione”.

Ore 8.51 – Francesi iniziano evacuazione – Entro la fine della giornata è in programma il primo round di evacuazione aerea dei cittadini francesi da Kabul organizzato dall’esercito francese tra la sua base negli Emirati e la capitale afghana, caduta in mano ai talebani. Lo ha annunciato il Ministro delle Forze armate della Francia, Florence Parly. “Abbiamo in programma di effettuare la prima rotazione entro la fine di lunedì”, ha detto il ministro a radio France Info, aggiungendo che ci sono “diverse decine” di francesi da evacuare, così come “persone che sono sotto la nostra protezione”.

Ore 7.41 – Nel pomeriggio primo aereo con italiani – Arriverà nel primo pomeriggio a Roma il primo volo dell’Aeronautica militare con a bordo i nostri connazionali, ma anche una ventina di cittadini afghani, partito ieri sera da Kabul. Lo ha riferito la giornalista di Sky Tg24 che si trova a bordo dell’aereo che in questo momento ha fatto un secondo scalo tecnico ad Islamabad, in Pakistan.

Ore ore 6.59 – Spari in aria delle truppe Usa – Le forze statunitensi hanno sparato in aria all’aeroporto di Kabul, dove migliaia di afghani hanno invaso le piste nel tentativo di fuggire dal loro Paese dopo che i talebani hanno preso il potere. Lo ha riferito un testimone alla Afp. “Ho molta paura. Sparano colpi in aria. Ho visto una ragazza che veniva schiacciata e uccisa”, ha detto il testimone all’agenzia. Un funzionario, citato dalla Bbc, ha detto: “La folla era fuori controllo. Gli spari avevano la sola funzione di calmare il caos”.

Gli spari si sentono in diversi video che ritraggono la folla in preda al panico che affolla le piste dell’aeroporto di Kabul.

Le truppe statunitensi hanno preso il controllo dell’aeroporto, dove, secondo le notizie diffuse, viene data priorità all’evacuazione del personale diplomatico su aerei militari, dopo il fermo dei voli commerciali. Washington ha reso noto di aver portato in salvo il personale della sua ambasciata.

Ore 6.43 – In migliaia in aeroporto – Migliaia di afghani hanno passato la notte all’aeroporto di Kabul mentre la città è in preda al caos dopo la conquista della capitale da parte dei talebani. L’agenzia Tolo news ha diffuso sui social un video che mostra una folla di persone sulle piste dell’aeroporto che tentano di imbarcarsi sui voli internazionali.

Ore 6.21 – Rilasciato ex vice-capo dei talebani – L’ex vice capo dei talebani pachistani (Ttp) Maulvi Faqir Muhammad è stato rilasciato da una prigione in Afghanistan. Era stato arrestato dalle forze di sicurezza afghane nel 2013 e da allora era detenuto nel carcere di Pul-e-Charkhi a Kabul. Muhammad è stato rilasciato mentre i talebani liberavano tutti i prigionieri dalle carceri di Pul e Charkhi e Baghram. Tra i detenuti rilasciati c’erano anche centinaia di altri prigionieri del Ttp. Maulvi Faqir è stato per lungo tempo il leader dei talebani pakistani nel distretto tribale di Bajuar vicino alla provincia di Kunar in Afghanistan. Si dice che sia persona molto vicina al capo di Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri.