“La terza dose deve diventare una realtà, non da oggi ma sicuramente dall’autunno, per i pazienti molto fragili. Ovviamente le categorie dovranno essere ben valutate. Pensiamo a pazienti che ad esempio chi è in chemioterapia, chi ha avuto trapianti, i soggetti molto anziani che di per sé potrebbero avere già un immunodepressione. In soggetti molto, molto fragili per loro un rinforzo con la terza dose sarà necessario”. Lo ha detto a Sky TG24 il sottosegretario di Stato alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di Timeline