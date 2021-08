La ResQ People, in missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, ha assistito a una intercettazione da parte della guardia costiera libica in zona SAR (ricerca e soccorso) maltese. La ResQ People si stava dirigendo verso tre imbarcazioni in legno, segnalate dall’aereo di ricerca di Pilotes Volontaires, quando una motovedetta della guardia costiera libica è sopraggiunta sulla scena e ha proceduto a intercettare le piccole barche, portando a bordo circa 40 persone. L’equipaggio della ResQ People ha assistito a tutta la scena e ha documentato il tutto attraverso questo video. La ResQ People è partita sabato 7 luglio dal porto di Burriana per la sua prima missione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale con un equipaggio di 20 volontari provenienti da sei diversi Paesi.

“Non abbiamo potuto fare altro che documentare questa intercettazione – ha scritto su Facebook la onlus – Sapendo che il destino di questi uomini, donne e bambini è essere riportati alle torture, alle detenzioni arbitrarie, agli abusi documentati anche dalle Nazioni Unite e che nessuno, ormai, può dire di non conoscere”. Vedi Anche Gino Strada, quando nel 2017 disse: “Accordi con la Libia? Ributtiamo i migranti in mano a torturatori. Non potremo dire “non lo sapevamo’”