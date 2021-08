Denzel Dumfries è un nuovo giocatore dell’Inter. L’operazione è stata chiusa a 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus: il terzino olandese è pronto a lasciare il Psv Eindhoven e già in serata potrebbe essere a Milano, dove si unirà a Edin Dzeko, l’altro neo-acquisto dei nerazzurri. Il tecnico Simone Inzaghi ha così finalmente il suo esterno, l’erede di Hakimi sulla fascia destra. Il 25enne di Rotterdam, autore di un grande Europeo con l’Olanda, arriva però con i soldi della cessione di Romelu Lukaku. Con Dumfries e Dzeko, Marotta e Ausilio provano a mettere una toppa alle pesanti cessioni di quest’estate di ridimensionamento.

L’olandese ha scavalcato Nahitan Nandez nelle gerarchie e alla fine l’Inter ha chiuso per il suo passaggio a titolo definitivo. Ora il reparto esterni è completo, mentre sarà più difficile rimediare alla partenza del belga, ormai già un giocatore del Chelsea. Dzeko, 35 anni, ha l’esperienza per sopportare la pressione e le aspettative, ma da solo certo non basta. I soldi di Lukaku però servono soprattutto a far cassa, questa è la volontà della proprietà cinese. Quindi l’altro nome per l’attacco non dovrà costare troppo: si parla dei soliti Duvan Zapata e Joaquin Correa. Spuntano però anche due nomi nuovi: Moise Kean, tornato all’Everton dopo la parentesi al Psg, e perfino Lorenzo Insigne, in rotta con il Napoli. L’attaccante azzurro potrebbe decidere di non rinnovare e a quel punto per portarlo a Milano potrebbero bastare 20 milioni di euro.