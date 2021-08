Si è trasferita da Tempio Pausania alla Procura minorile di Sassari Laura Bassani, la pm che ha portato avanti – insieme al procuratore capo Gregorio Capasso – l’indagine sul presunto stupro di gruppo di una ragazza 19enne da parte di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del Movimento 5 stelle, e tre suoi amici genovesi. Il decreto di trasferimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio scorso e comunicato alla Procura di Tempio Pausania il 3 agosto. Il giorno dopo, mercoledì 4 agosto, Bassani ha preso già possesso del suo nuovo ufficio di Sassari. Ora, all’udienza preliminare sul caso Grillo – prevista entro l’anno – il procuratore Capasso dovrà presentarsi da solo di fronte alla gup Caterina Interlandi.

Bassani ha affiancato il proprio superiore anche nell’indagine sui contagi Covid dell’estate 2020 nei locali della Costa Smeralda. “Per noi è una perdita importante sotto il profilo umano e professionale, anche se auguro alla collega tutto il bene possibile”, dice Capasso all’AdnKronos. Lamentando che “la Procura di Tempio ha un carico di lavoro enorme e molti processi impegnativi“, e ora “l’intero ruolo, cosi come i turni di reperibilità e le udienze, andrà redistribuito tra i pochi magistrati rimasti in servizio. Il nostro “giovane” ufficio”, ricorda, “è sottoposto a pressioni elevatissime che, evidentemente, non possono essere lette solo attraverso l’analisi dei dati statistici”.

Al momento, a Tempio Pausania – ricorda Capasso – “oltre al sottoscritto sono in servizio, sui sei sostituti previsti in pianta organica, solo due giovani colleghi di prima nomina, di cui uno ha preso possesso dell’ufficio poco più di nove mesi fa, mentre un terzo magistrato terminerà la sua esperienza a Tempio nel novembre prossimo. Attualmente dunque i magistrati in servizio sono tre, con una scopertura pari al 50% anche se di fatto i magistrati in organico effettivo sono solo in due. In tale, insostenibile situazione dal settembre prossimo sarà difficile persino garantire la partecipazione del pm alle udienze”, avverte.