Terremoto nel governo polacco: il premier Mateusz Morawiecki ha cacciato il suo vice e ministro dello sviluppo Jaroslaw Gowin che a sua volta ha annunciato che il suo partito Alleanza uscirà dall’esecutivo. La scossa arriva dopo che il partito di Gowin si era opposto alla riforma fiscale del Pis di Kaczynski e alla stretta sui media privati che prevede solo una presenza di minoranza per gli investitori stranieri.

Nello specifico il disegno di legge, per cui hanno manifestato dissenso in milioni a livello nazionale, impedirebbe ai proprietari non europei di avere partecipazioni di controllo nelle società di media polacche. In pratica, spingerebbe la società americana Discovery Inc. a vendere la sua quota di controllo in Tvn.

La proposta sta già mettendo a dura prova i rapporti con gli Stati Uniti, un alleato fondamentale per Varsavia. Il partito di governo polacco, Diritto and Giustizia, ha cercato a lungo di nazionalizzare i media, citando la sicurezza nazionale e afferma che la legge allineerebbe la Polonia con altri Paesi europei, tra cui Francia e Germania, che limitano la proprietà straniera nel settore dei media. Cita il rischio che i media siano controllati da potenze ostili come Russia e Cina. Il primo ministro Mateusz Morawiecki ha detto che la legge non è diretta contro nessuno, ma cerca di proteggere la società polacca. “E’ attraverso i media che altri Paesi influenzano la nostra vita sociale”, ha detto in una conferenza stampa. Il disegno di legge è stato presentato il mese scorso. Ma la spaccatura appena consumatasi con Jaroslaw Gowin ha fatto saltare i piani del governo.

“La politicizzazione del rinnovo della licenza per l’operatività di TVN24″, ha commentato il presidente e Ceo di Discovery Int., Jean-Briac Perrette, “è una vera preoccupazione. Lo stato di diritto e la libertà dei media sono una parte cruciale di ogni democrazia e continueremo a difendere con forza il ruolo di TVN come principale fornitore di notizie indipendente del Paese”. ha concluso Perrette.