Rallenta l’incremento dei contagi giornalieri, ma non si ferma l’aumento dei ricoveri in ospedale. Sabato 7 agosto in Italia si registrano 6.902 nuovi casi di positività al coronavirus, frutto di 293.863 tamponi antigenici e molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 22 morti. Il tasso di positività si assesta al 2,3 per cento: una settimana fa, sabato primo agosto, l’incidenza era più alta, al 3,17%. Un segnale incoraggiante riguardo l’andamento della pandemia. Dall’altra parte, però, crescono ancora i pazienti Covid che necessitano di cure in ospedale: i ricoveri in area medica aumentano di 84 unità e ora sono 2.533 in totale. I posti letto occupati in terapia intensiva salgono a 288: 11 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressi sono stati 29, a fronte di 18 uscite. I casi attualmente positivi arrivano a 108.535, a fronte di 3.025 guariti.

Il confronto con sabato scorso conferma che la corsa verso l’alto dei nuovi casi giornalieri sembra aver subito una frenata. Una settimana fa, infatti, i casi erano 6.513. Oggi sono circa 400 in più, ma con un numero superiore di tamponi, come dimostra il tasso di positività più basso. Anche il confronto settimana su settimana dice che si è passati da 32.638 a 35.362 positivi. Si registra ancora un aumento, ma lieve: siamo in una fase di rallentamento nella crescita dei nuovi casi. Lo stesso non si può dire invece dei ricoveri: sabato scorso i pazienti in area medica crescevano di 39 unità, oggi l’incremento giornaliero è di 84. Negli ultimi sette giorni ci sono stati 579 ricoveri in più nei normali reparti. In terapia intensiva si registra anche un aumento: i nuovi ingressi sono passati da 25 a 29. Rispetto a sabato scorso, ci sono 53 posti letto in più occupati da persone positive al coronavirus.

Ben 15 Regioni italiane registrano oggi più di 100 casi. I numeri più alti ancora una volta arrivano dalla Sicilia, con 776 nuovi positivi. Segue la Lombardia che comunica 756 contagi, poi la Toscana con 714, l’Emilia-Romagna con 685 e il Veneto con 682. Numeri molti alti (ma inferiore a venerdì) anche nel Lazio, con 638 nuovi casi. In Campania si registrano ben 610 contagi. Restando al Sud, la Puglia conta 360 nuovi positivi e la Calabria 238. Peggiore la situazione in Sardegna, altra meta turistica, dove i casi sono 414. Nelle Marche i positivi oggi sono 221, in Piemonte 170. Seguono la Liguria con 143 casi, l’Umbria con 142 e il Friuli-Venezia Giulia con 111.