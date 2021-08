Penultima giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo: prima delle ultime finali e della cerimonia di chiusura che domenica metterà la parola fine ai Giochi estivi, il programma di sabato 7 agosto mette in palio ben 34 titoli. Per l’Italia, dopo i tre ori conquistati venerdì che hanno reso la spedizione azzurra la più medagliata di sempre, ci sono ancora speranze di podio, anche se nessuna certezza.

Il karate, scoperto dai non appassionati grazie a queste Olimpiadi, potrebbe regalare all’Italia altre soddisfazioni: dopo il bronzo di Viviana Bottaro e l’oro di Luigi Busà, ora tocca a Silvia Semeraro nei 61 kg della specialità kumité. Il sogno è la finale, in programma poco dopo le 12.30. Può sperare di arrivare al massimo al bronzo invece Abraham Conyedo, che nella lotta libera maschile, categoria -97 kg, è impegnato nei ripescaggi. L’altra carta azzurra arriva dal ciclismo su pista ed è rappresentata dal duo Elia Viviani-Simone Consonni (entrambi già a medaglia a Tokyo) nella madison maschile. Segnatevi l’orario: 9.55. Nell’atletica leggera, infine, oltre alla maratona femminile, in finale c’è (con il record italiano) la staffetta 4×400 maschile. Lo start alle 14.50.

Le gare partono già da mezzanotte con la maratona femminile. Per l’Italia c’è Giovanna Epis. Poi nel golf femminile al quarto giro sono impegnate Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso. Alle ore 3 cominciano i Giochi delle farfalle azzurre della ginnastica ritmica, con le qualificazioni. Alle 8.20 invece nella gara individuale si assegnano le medaglie e per l’Italia c’è Milena Baldassari. Attenzione anche al nuoto sincronizzato con l’Italia a caccia della qualificazione. È il giorno anche delle finali maschili di volley e basket: purtroppo l’Italia assisterà da spettatrice, essendo uscita prematuramente da tutti gli sport di squadra.

Ecco tutte le 34 finali di sabato 7 agosto

Atletica – Maratona Femminile – 00:00

Golf – Torneo Femminile – 00:30

Canoa Sprint – C2 500m Femminile – 04:22

Basket – Torneo Maschile – 04:30

Beach Volley – Torneo Maschile – 04:30

Canoa Sprint – C1 1000m Maschile – 04:39

Kayak Sprint – K4 500m Femminile – 05:00

Kayak Sprint – K4 500m Maschile – 05:19

Pugilato – Pesi Mosca (52kg) Maschili – 07

Pugilato – Pesi Medi (75kg) Maschili – 07:30

Pugilato – Mosca (51kg) Femminili – 08

Tuffi – Piattaforma 10m Maschile – 08

Ginnastica Ritmica – All Around Individuale – 08:20

Pugilato – Welter (69kg) Femminili – 08:30

Pallanuoto – Torneo Femminile – 09:30

Ciclismo su pista – Madison Maschile – 09:55

Baseball – 12:00

Equitazione – Salto a Squadre – 12:00

Karate – Kumite +61kg Femminile – 12:30

Nuoto Sincronizzato – Prova a Squadre – 12:30

Pentathlon Moderno – Individuale Maschile – 12:30

Atletica – Salto in Alto Femminile – 12:35

Karate – Kumite +75kg Maschile – 12:38

Atletica – 10.000m Maschili -12:45

Lotta Libera – 65kg Maschile – 12:55

Atletica – Lancio del Giavellotto Maschile – 13

Calcio – Torneo Maschile – 13:30 – 16:30 (20:30 – 23:30)

Lotta Libera – 97kg Maschile – 13:30

Atletica – 1500m Maschili – 13:40

Pallamano – Torneo Maschile – 14

Pallavolo – Torneo Maschile – 14:15

Lotta Libera – 50kg Femminile – 14:20

Atletica – 4x400m Femminile – 14:30

Atletica – 4x400m Maschile – 14:50

La Rai dedica alle Olimpiadi di Tokyo un “intero canale”, Rai2, che riserverà buona parte del suo palinsesto ai Giochi. Tutte le gare saranno visibile sulla piattaforma di Discovery +, dove sarà possibile scegliere in ogni momento cosa vedere componendo il proprio ‘canale’. Chi ha un abbonamento a Eurosport Player potrà vedere tutti i contenuti di Discovery, come anche i clienti TimVision. Su Dazn è possibile vedere i due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Chi ha invece Amazon Prime Video può avere accesso ai programmi di discovery+ con 3,99 euro al mese.