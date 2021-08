Licenziati perché hanno violato le regole aziendali. Ovvero: sono tornati al lavoro senza essere vaccinati. È quello che è successo alla Cnn, i cui vertici hanno deciso di licenziare tre dipendenti. Il presidente dell’emittente statunitense, Jeff Zucker, ha annunciato il provvedimento in una nota con la quale ha ricordato che i vaccini sono obbligatori per chi lavora in ufficio o entra in contatto col personale.

“Lasciatemi essere chiaro su questo punto – ha scritto, rivolto ai propri lavoratori – abbiamo una politica di tolleranza zero. Dovete essere vaccinati sia per l’ufficio sia per il lavoro sul campo con altri colleghi”. Gli uffici della Cnn sono per la maggior parte aperti, e il ritorno in presenza è lasciato alla libera scelta dei dipendenti. L’errore dei tre licenziati, dunque, è stato quello di essere rientrati senza aver ricevuto la dose contro il Covid.