Il green pass sarà “obbligatorio per i trasporti a lunga percorrenza extra regionali mentre per il momento è escluso l’utilizzo sui trasporti urbani e i treni regionali”. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali e autonomie, Mariastella Gelmini durante il question time alla Camera. Gelmini ha sottolineato che il Green pass è una “misura di ragionevolezza e buon senso che è volta non a proibire ma a difendere gli spazi di libertà che faticosamente i cittadini hanno ottenuto con molte privazioni e sofferenze e ad evitare nuove chiusure e lockdown”