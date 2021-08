Gli agricoltori della città di Gyoda coltivano erba nelle risaie per creare delle vere e proprie opere d’arte. La città trasforma i campi in meravigliosi quadri grazie alle piante di riso di diversi colori. Quest’anno, sono state riprodotte le illustrazioni nello stile Ukiyoe e Kabuki in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020.