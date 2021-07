Un piccolo imprenditore edile lamenta mancati pagamenti per 5 milioni di euro e, non vedendo soddisfatte le richieste, decide di farsi giustizia da solo. Il fatto è accaduto mercoledì in Germania, nella piccola cittadina di Blumberg. L’uomo ha preso di propria iniziativa un escavatore e si è avventato sull’edificio appena terminato (e ancora disabitato), causando danni per circa 500 mila euro.

L’impresario edile 47enne è entrato in azione alle 19.30 e con un escavatore a catena, ha distrutto gran parte di un nuovo complesso edilizio composto da una trentina di unità abitative, abbattendo balconi e rovinando massicciamente la facciata dell’edificio. L’uomo ha danneggiato anche i garage sui quali si trovavano diverse bombole del gas.

Dopo l’azione l’uomo è salito in macchina e si è allontanato, ma si è consegnato alla polizia poco dopo. L’imprenditore ha rivendicato pagamenti in sospeso che, a suo avviso, gli sono stati erroneamente trattenuti.