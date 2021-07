“A maggio dell’anno scorso venivamo accusati di essere in ritardo sul piano per la ripartenza della scuola. Il piano venne poi fatto a giugno. Ora siamo a fine luglio, e il piano ancora non c’è“. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, è l’ex ministra dell’Istruzione del governo Conte 2, Lucia Azzolina. “La cosa che più mi fa preoccupare, però, è che noi avevamo investito due miliardi di euro per assumere più docenti e far sì che le classi fossero meno affollate. Ora, quei soldi non ci sono più. L’anno scorso, inoltre, eravamo riusciti a creare 40mila aule in più“.

Video La7