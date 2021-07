Dalla strage di, passando per il disastro ferroviario di, fino a Corinaldo e allama non solo. Isi sono ritrovati di fronte a Montecitorio per protestare contro la, il giorno dopo l’accordo trovato in Consiglio dei ministri dalle diverse forze politiche della maggioranza del governo Draghi . Una mediazione raggiunta sull’dopo giorni di difficile trattativa e dopo le richieste di modifica avanzate daldirispetto al testo originario, contestato anche da importanti magistrati,saranno procedibili “sine die”, mentre per i reati ad aggravante mafiosa, dal 2025, i tempi potranno essere prorogati fino a 5 anni in appello.

“Il lavoro fatto dall’ex premiersuio è stato importante, ma insufficiente”, spiegano però i familiari delle vittime. Perché il timore che la legge possa rappresentare un “colpo di spugna” per tanti processi simili a quelli che si sono ritrovati (e spesso continuano) ad affrontare resta. “Non si faranno più processi come i nostri,. Non si può barattare la giustizia per qualche soldo dato dall’Europa”, attacca Mario Sanna, presidente dell’associazione “Sorriso di Filippo”, che fa parte del comitato ““, che riunisce tante realtà e tanti familiari.

Secondo i comitati, era scontato che la riforma Bonafede sulla prescrizione targatafosse a rischio, dopo i diversi attacchi ricevuti da quasi tutto l’arco parlamentare durante i governi Conte 1 e 2,: “Il governo passato, in fondo, è caduto proprio sulla giustizia”, spiega(“Noi non dimentichiamo”). Ma, attaccano, “l’accordo ora raggiunto per il via libera alla riforma è un. Non sono stati presi in considerazione i, nonostante i reati di corruzione siano quelli che alimentano le mafie. Né ci saranno proroghe per reati dicolposo e ambientale”, attacca Puccetti. Per questo, spiega anche(associazione vittime scuola San Giuliano di Puglia) la speranza è che “labocci quella riforma”. E ancora: “L’omicidio colposo non può finire in prescrizione, perché il nostro dolore, invece, in prescrizione non andrà mai”.