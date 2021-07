Nella riforma della giustizia va inserita “la definizione di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e persona esercente servizio di pubblica necessità“. È una delle richieste di Forza Italia che potrebbe suonare come l’ennesima legge ad personam. Modificando le definizioni di pubblico ufficiale, infatti, si avrebbero delle ricadute immediate in tutti i reati e le pene accessorie che riguardano appunto il ruolo dello stesso pubblico ufficiale. Comprese le fattispecie dei corruzione. E non sono in pochi quelli che nei corridoi di Montecitorio hanno riflettuto sul fatto che il reato contestato a Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter è proprio la corruzione in atti giudiziari. Ma andiamo con ordine.

La legge ad personam – Mentre proseguono le trattative tra i 5 stelle e il governo di Mario Draghi sulla riforma della giustizia di Marta Cartabia, i berlusconiani tentano l’ennesimo blitz. E alla commissione giustizia della Camera chiedono di allargare il perimetro della delega del ddl all’abuso di ufficio e ai reati contro la pubblica amministrazione. Ma non solo. Il partito di Arcore ha chiesto pure che venga inserita “la definizione di pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e persona esercente servizio di pubblica necessità“. Una modifica apparentemente innocua, quella avanzata dal deputato Pierantonio Zanettin al presidente della seconda commissione di Montecitorio Mario Perantoni. Se fosse approvata avrebbe come effetto quello di mandare a monte la trattativa in corso sulla riforma. Ma potrebbe incidere anche su una serie di reati. A cominciare dalla corruzione, in cui il tratto caratteristico è proprio il cosiddetto pactum sceleris tra pubblico ufficiale e privato. Berlusconi è attualmente imputato per corruzione in atti giudiziari, relativamente ai vari processi noti come Ruby ter. Se venisse modificata la definizione di pubblico ufficiale la corruzione in atti giudiziari verrebbe “svuotata” e all’ex premier dovrebbe essere contestato l’intralcio alla giustizia: reato meno grave, con pene inferiori e i termini per la prescrizione molto più vicini. Nei vari processi Ruby ter la posizione dell’ex premier è stata stralciata a Roma per problemi di salute, mentre a Milano la procura ha chiesto di verificare se l’imputato può stare in giudizio. A Siena, invece, il procedimento ripartirà davanti a un nuovo collegio giudicante.

Il voto in commissione – Sulla richiesta di Forza Italia la commissione voterà in seduta plenaria alle 15. In mattinata Roberto Fico aveva dichiarato inammissibili gli emendamenti presentati della riforma penale che riguardano l’abuso di ufficio, spiegando che sono estranei alla materia. Oggi Fico ha confermato la decisione del presidente della commissione Giustizia Perantoni, che venerdì li aveva dichiarati inammissibili. Il centrodestra ha dunque chiesto all’ufficio di Presidenza della Commissione di votare l’allargamento del perimetro del disegno di legge anche ai reati contro la pubblica amministrazione. Pd, M5S, Iv, Azione e il gruppo misto dovrebbero votare contro. A favore Lega, Fdi e Forza Italia, anche se la berlusconiana Giusi Bartolozzi ha annunciato il suo voto in dissenso al gruppo. Una decisione che ha segnato l’addio della deputata a Forza Italia: dopo aver annunciato il suo voto contrario all’allargamento del perimetro del ddl di riforma del processo penale, Bartolozzi era stata nominata capogruppo in Affari costituzionali e di fatto ‘spostata’ dalla commissione Giustizia. Quindi ha deciso di passare al gruppo Misto. Sempre nel campo del centrodestra va segnalato l’intervento di Ignazio La Russa a L’Aria che tira: l’esponente di Fdi si è detto a favore dell’esclusione dei reati di mafia dal meccanismo dell’improcedibilità: cioè l’obiettivo dei 5 stelle. Per Franco Vazio, relatore della riforma “certamente l’allargamento del perimetro significa che l’approvazione della riforma scavallerebbe la pausa estiva, perché andrebbe riaperta l’istruttoria in Commissione”. “Abbiamo ribadito quello che diciamo da venerdì. Ampliare il perimetro significa procrastinare l’approvazione della riforma a dopo l’estate e questo è in contrasto con l’obiettivo espresso Draghi e Cartabia. FI e Lega si renderanno responsabili dell’affossamento riforma. Sarebbe un danno per il Pnrr, per il Paese e per il Governo e lo ribadiremo in commissione prima del voto”, ha detto anche il capogruppo Pd in commissione Giustizia Alfredo Bazoli.