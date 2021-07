Un bidello di 56 anni è stato arrestato con le accuse di atti sessuali con minori, corruzione di minorenni e tentata prostituzione minorile. L’uomo lavorava in una scuola media statale in un paese in provincia di Brescia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 56enne adescava i ragazzini che frequentavano la scuola. Alcuni abusi avvenivano anche nella casa dove viveva con la madre anziana.

Le presunte vittime hanno confermato gli abusi durante gli interrogatori protetti. Il bidello è stato posto agli arresti domiciliari mentre ulteriori accertamenti e indagini sono ancora in corso. Da anni lavorava alla scuola media del paese.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa e riferito dal sindaco del Paese, l’uomo soffriva di problemi cognitivi. “Spiace che persone fragili psicologicamente vengano inserite nel mondo della scuola, bisognerebbe fare più attenzione”, è il commento del primo cittadino. “Se le accuse saranno confermate, dispiace per i bambini che sono ancora più fragili. Staremo vicini come amministrazione a queste famiglie”, ha aggiunto il sindaco.