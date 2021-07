Massimo Adriatici resta ai domiciliari. Il gip di Pavia ha convalidato l’arresto dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera confermando, per l’uomo politico, gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. Secondo riferisce LaPresse, sono cadute le motivazioni dell’inquinamento probatorio, ma resta il pericolo della reiterazione del reato.

“Non ha sparato per sbaglio. L’italiano ha preso la pistola, l’ha puntata verso Youns e subito ha sparato il colpo che lo ha ucciso”, ha dichiarato in Procura un cittadino marocchino che ha assistito ai fatti. Secondo la testimonianza riportata da Repubblica Adriatici “ha preso la pistola, ha mirato e gli ha sparato mentre Youns era fermo”. E ancora: “Ho visto un signore italiano che stava parlando al telefono, Youns lo ha spinto e l’italiano è caduto in terra sulla schiena. A quel punto, mentre era sdraiato, ha estratto la pistola dal fianco e gli ha sparato un colpo a sangue freddo. Dopo essere stato colpito, Youns è corso via con la mano sulla pancia e poi è caduto a terra”. Il testimone che si trovava “a sei, sette metri dalla scena”, è stato rintracciato nei giorni scorsi dai legali della famiglia di El Boussettaoui.

Secondo il sindaco di Voghera, Paola Garlaschelli, l’assessore Adriatici, autosospeso, è “una persona stimata e rispettata in città, di cui abbiamo apprezzato il lavoro di questi mesi, è stato travolto da un fatto tragico“. La prima cittadina, in una lettera alla città parla di “giorni difficili per la nostra Comunità. Siamo increduli per la tragedia che si è consumata, scossi dal clamore che ha investito la nostra città e dalla strumentalizzazione mediatica che hanno assunto fatti che la magistratura è stata chiamata a chiarire”.

Per Garlaschelli, che alle amministrative del 2020 rappresentava una coalizione di centrodestra a trazione leghista, “non sta a noi giudicarne le responsabilità o le colpe. Insieme ai colleghi della Giunta ed ai consiglieri di maggioranza ho ritenuto che un rispettoso silenzio fosse in questi giorni la scelta più saggia”. Quindi la presa di distanza dalla “strumentalizzazione mediatica che ha richiamato l’attenzione del mondo e sta convogliando in città persone che intendono manifestare per quello che è accaduto. Dobbiamo ricordare che ci troviamo in un momento particolare, la pandemia ha risvegliato sentimenti di paura e diffidenza, a volte facendo emergere la parte più oscura della società, e siamo profondamente preoccupati che questa strumentalizzazione possa alimentare ulteriore rabbia e violenza“.

Linea analoga dal legale di Adriatici. “Siamo molto preoccupati per il clima che si sta venendo a creare a Voghera anche per la manifestazione che si terrà oggi pomeriggio con alcuni esponenti politici che stanno alimentando un clima di tensione, forse anche per influenzare il giudizio della magistratura“, ha detto a LaPresse l’avvocato Gabriele Pipicelli che ha chiesto e ottenuto il trasferimento del suo assistito in una località segreta, dopo che l’immagine dell’abitazione di Adriatici era girata sui social.

Il riferimento è al corteo di sabato pomeriggio che è stato anticipato da voci circa il pericolo di scontri, situazioni “spiacevoli e di pericolo”, tanto che gli organizzatori hanno diffuso sui social un messaggio per rassicurare i partecipanti. “La nostra manifestazione sarà PACIFICA E STATICA, non vogliamo creare violenze ingiustificate o disordine pubblico. Il nostro obiettivo è manifestare il nostro disappunto e la nostra delusione nei riguardi delle decisioni della giunta comunale verso le persone emarginate, nella liberalizzazione delle armi da fuoco e nei confronti della giustizia privata”, si legge nel testo diffuso tra gli altri da Vogheranews. “Attuare strategie violente andrebbe contro gli ideali della manifestazione stessa e finirebbe per non far passare i messaggi fondamentali che portiamo. La manifestazione è nata per essere il più sicura possibile per tutte e tutti quindi ci distacchiamo da tutte le iniziative personali fuori dalla legalità che eventualmente potrebbero accadere”, concludono gli organizzatori che ribattono al sindaco parlando di una “Voghera migliore”.

“Io credo che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza della gravità di quanto è successo lunedì sera a Voghera”, aveva invece dichiarato il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo che sabato mattina ha partecipato a un presidio del Partito Democratico in piazza del Duomo a Voghera per ribadire, come dice il nome dell’iniziativa, che “sicurezza è inclusione, no alla giustizia fai da te”. Per Peluffo “la sindaca avrebbe dovuto prima di tutto esprimere una parola di cordoglio per la vittima, cosa che non ha fatto, e avrebbe dovuto rassicurare i vogheresi che nessuno della sua giunta è e sarà mai autorizzato a girare le piazze armato e con il colpo in canna. È grave che quelle parole non siano arrivate, come non è arrivata una singola parola di condanna per atteggiamenti che, sia ben chiaro, non portano sicurezza ma disordine e violenza“.

“Io non condanno né assolvo nessuno – replica a distanza il leader della Lega, Matteo Salvini -. Diciamo che se fosse stato espulso come disposto da tempo ora saremmo qui a parlare d’altro”.