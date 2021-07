“L’ultima bugia della sinistra è che la posizione di Fratelli d’Italia sul greenpass non sarebbe coerente perché siamo favorevoli a quello europeo. Signori, sveglia. Quello europeo era stato concepito per incentivare turismo in Europa. Applicarlo alle nostre attività sortisce l’effetto contrario”, così Giorgia Meloni in un video postato su twitter, per rispondere a chi accusa Fratelli d’Italia di incoerenza.