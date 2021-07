Dopo averlo rinviato per mesi, anche Matteo Salvini ha deciso di vaccinarsi contro il Covid. E’ servito l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi e il botta e risposta a distanza delle scorse ore per convincere il leader del Carroccio sull’opportunità di fare la prima dose. Il senatore non ha mai annunciato ai suoi elettori ufficialmente di aver ricevuto il vaccino, ma in mattinata ha pubblicato una foto nella quale si intravedeva il QR code stampato sul certificato di vaccinazione. Ad accompagnarlo una frase ambigua che recita: “Salute, lavoro e libertà devono stare insieme”. E se in un primo momento l’entourage dell’ex ministro dell’Interno non ha voluto dare conferme, nel pomeriggio è arrivata l’ufficialità.

Il leader leghista, che nei giorni scorsi ha dichiarato di aver avuto un appuntamento a fine giugno e di averlo spostato, rimandava il vaccino da settimane. Anche perché in Lombardia le prenotazioni per la sua fascia d’età sono aperte da più di un mese. Una scelta che ha suscitato molte polemiche anche dentro la maggioranza. Ieri addirittura, l’intervento di Draghi in conferenza stampa contro i no vax è stato interpretato come un messaggio rivolto direttamente al senatore del Carroccio. “L’invito a non vaccinarsi è un invito a morire”, ha detto il premier. Poco dopo ha replicato Matteo Salvini: “Comunità scientifiche e governi, come quelli di Germania e Gran Bretagna, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no”, ha risposto piccato. Intanto però questa mattina ha deciso di vaccinarsi.